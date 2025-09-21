Visite commentée de la Tour Balhan et déambulation en ville Tour Balhan Château-Thierry

Visite commentée de la Tour Balhan et déambulation en ville Dimanche 21 septembre, 14h00 Tour Balhan Aisne

Visite gratuite, sur inscription, 36 places disponibles.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Direction du Patrimoine de Château-Thierry propose une visite commentée de la Tour Balhan suivie d’une déambulation commentée en ville. Au cours de cette visite, on établira les connexions architecturales qui existent entre ce vestige d’un grand hôtel particulier civil de la fin du Moyen Âge et l’église Saint-Crépin rebâtie à la même époque. La déambulation sera l’occasion de resituer le monument dans son contexte urbain.

Tour Balhan 8 rue du général de Gaulle, 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France La Tour Balhan est l'ultime vestige d'un grand hôtel résidentiel de la deuxième moitié du XVe siècle, installé dans l'ancien fort Saint-Jacques de Château-Thierry. Le bâtiment est inscrit au titre des Monuments Historiques.

