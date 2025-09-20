Visite commentée de la tour de Garnavie Tour de Garnavie Lourdes

Visite commentée de la tour de Garnavie 20 et 21 septembre Tour de Garnavie Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation. Visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Construite au XIIIe siècle, la tour de Guigne, connue sous le nom de tour du Garnavie, est un unique vestige du système de défense des remparts de la ville médiévale.

Tour de Garnavie 12 rue du Garnavie, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie Les chevaliers de Saint-Jean se rendaient souvent au village de Gavarnie. Ils avaient jadis annexé à la tour quelques bâtiments destinés à accueillir les pauvres,les malades ou les pèlerins se rendant à Compostelle.

