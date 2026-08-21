Visite commentée de la tour de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Capbreton

Informations pratiques

Visite commentée de la tour de l’église Saint-Nicolas Samedi 19 septembre, 08h30 Église Saint-Nicolas Landes

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européens du Patrimoines et des thèmes nationaux de cette édition, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP) vous propose :

Une visite de la Tour de l’église Saint-Nicolas. Prenez de la hauteur et découvrez Capbreton sous un angle inédit, avec une vue panoramique à 360°. Départs toutes les 30 minutes.

Accessible dès 6 ans.

Inscription surhttps://billetterie.festik.net/capbreton/product/visite-de-la-tour-de-l-eglise-saint-nicolas-jep

Renseignements : 05 58 72 96 05.

Église Saint-Nicolas 27 Pl. Francis Planté, 40130 Capbreton, France Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/capbreton/product/visite-de-la-tour-de-l-eglise-saint-nicolas-jep »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/capbreton/product/visite-de-la-tour-de-l-eglise-saint-nicolas-jep »}] Léglise est reconstruite en 1865-1866 selon les plans de larchitecte Ozanne revus par larchitecte Allard. De lancien édifice de 1539 ne restent que le clocher porche et la tour. Des peintures murales sont réalisées entre 1889 et 1919 par Jules et Gaston Gélibert et Claude Drouillard. En 1945, Marcel Dillais réalise le dernier décor. Ce sont des peintures à lhuile sur plâtre illustrant des thèmes liés à la mer et aux marins.

Prenez de la hauteur pour découvrir Capbreton sous un angle à 360° (départ toutes les 30 minutes).

© Jean Leblanc