Visite commentée de la tour de l’église Saint-Nicolas, Église Saint-Nicolas, Capbreton
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Capbreton
Informations pratiques
Visite commentée de la tour de l’église Saint-Nicolas Samedi 19 septembre, 08h30 Église Saint-Nicolas Landes
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées Européens du Patrimoines et des thèmes nationaux de cette édition, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine (MOP) vous propose :
Une visite de la Tour de l’église Saint-Nicolas. Prenez de la hauteur et découvrez Capbreton sous un angle inédit, avec une vue panoramique à 360°. Départs toutes les 30 minutes.
Accessible dès 6 ans.
Inscription surhttps://billetterie.festik.net/capbreton/product/visite-de-la-tour-de-l-eglise-saint-nicolas-jep
Renseignements : 05 58 72 96 05.
Église Saint-Nicolas 27 Pl. Francis Planté, 40130 Capbreton, France Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/capbreton/product/visite-de-la-tour-de-l-eglise-saint-nicolas-jep »}] [{« link »: « https://billetterie.festik.net/capbreton/product/visite-de-la-tour-de-l-eglise-saint-nicolas-jep »}] Léglise est reconstruite en 1865-1866 selon les plans de larchitecte Ozanne revus par larchitecte Allard. De lancien édifice de 1539 ne restent que le clocher porche et la tour. Des peintures murales sont réalisées entre 1889 et 1919 par Jules et Gaston Gélibert et Claude Drouillard. En 1945, Marcel Dillais réalise le dernier décor. Ce sont des peintures à lhuile sur plâtre illustrant des thèmes liés à la mer et aux marins.
Prenez de la hauteur pour découvrir Capbreton sous un angle à 360° (départ toutes les 30 minutes).
© Jean Leblanc
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