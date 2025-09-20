Visite commentée de la tribune aux graffitis Chapelle de l’Annonciade Martigues

Visite commentée de la tribune aux graffitis Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00, 16h30 Chapelle de l’Annonciade Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Exceptionnellement ouverte chaque année pour les journées européennes du patrimoine, la tribune de l’Annonciade dévoile trois siècles d’histoire à travers plus de 500 graffitis tracés au fusain, à la sanguine ou à la pointe de couteau.

Entrée par le jardin de la chapelle au 10 boulevard Richaud.

Chapelle de l’Annonciade 10 Boulevard Vincent Richaud, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442887904 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/chapelle-de-lannonciade [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 03 30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.aha@ville-martigues.fr »}] Située dans le quartier de Jonquières, à l’arrière de l’église Saint Genest, la chapelle de l’Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs.

On peut la visiter et assister à de multiples événements (concerts, conférences, ateliers…).

Des messes et des cérémonies sont également organisées ponctuellement par la paroisse.

Venez découvrir le plafond peint et ornementé, les fresques murales colorées illustrant la vie de la Vierge et les stalles sculptées. Et plus encore le retable en bois, vous éblouira avec ses multiples motifs.

Finement ouvragé et doré à la feuille, vous y observerez, ses peintures à l’huile sur toile.

Enfin, ne manquez son majestueux maître-autel décoré en trompe-l’œil.

Sandrine Duval, service AHAA, Ville de Martigues