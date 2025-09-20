Visite commentée de la vigne par l’association VEVA Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA Angers

Visite toutes les 30 minutes, par groupe de 20 personnes – Dernière visite, départ à 16h30

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les adhérents présenteront l’association Vigne en ville Angers VEVA, le site, la vigne bio de cépage chenin du clos Saint-Nicolas, les différents travaux au fil des saisons, le rucher, les deux vins un blanc sec et un pétillant.

Visite guidée de la vigne, du rucher et possibilité de déguster les deux vins en fin de visite.

Départ tous les 30 min, durée 55 min.

Les enfants devront être accompagnés.

Accès partiel à la terrasse de l’abbaye pour les personnes en situation de handicap moteur

Vigne du clos Saint-Nicolas – Association VEVA 6 rue Ambroise Paré 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0633467424 https://www.vigneenville.com/ Une vigne cultivée en bio dans Angers. Ouverture au public uniquement lors des Journées Européennes du Patrimoine et lors de portes ouvertes.

