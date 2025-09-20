Visite commentée de la villa d’Alexandra David-Neel Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains

Visite commentée de la villa d’Alexandra David-Neel Maison Alexandra David-Neel Digne-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de la villa d’Alexandra David-Neel 20 et 21 septembre Maison Alexandra David-Neel Alpes-de-Haute-Provence

Nombre de places limité, réservation par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Alexandra David-Neel vous ouvre ses portes gratuitement !

Venez découvrir les pièces de la villa de la célèbre exploratrice, accompagnés de nos médiatrices.

Des visites guidées de 30 minutes sont proposées toutes les heures à partir de 10h30.

Les groupes étant limités à 8 personnes, la réservation est obligatoire.

À l’issue des visites, des temps d’échange autour de la vie d’Alexandra David-Neel et des travaux de restauration de sa maison seront proposés.

Maison Alexandra David-Neel 27 Avenue du Maréchal Juin, 04000 Digne-les-Bains Digne-les-Bains 04000 Les Fonts Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 31 32 38 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Cabinet de travail de l’exploratrice, Maison Alexandra David-Neel (c) Ville de Digne-les-Bains