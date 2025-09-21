Visite commentée de la Villa Fort-Louis Journées du Patrimoine Maison des écritures La Rochelle
Visite commentée de la Villa Fort-Louis Journées du Patrimoine Maison des écritures La Rochelle dimanche 21 septembre 2025.
Visite commentée de la Villa Fort-Louis Journées du Patrimoine
Maison des écritures Maison des écritures 46 avenue de Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Partez pour 1h15 de visite, dont 45min en visite commentée, et 30min en visite libre, avec accès exceptionnel au 1er étage de la bâtisse (non accessible PMR).
English : Guided tour of Villa Fort-Louis Heritage Days
Let us tell you the story of the remarkable Villa Fort Louis.
German : Führung durch die Villa Fort-Louis Tage des offenen Denkmals
Lassen Sie sich die Geschichte der bemerkenswerten Villa Fort Louis erzählen.
Italiano :
Partecipate a una visita di 1 ora e 15 minuti, di cui 45 minuti di visita guidata e 30 minuti di visita autoguidata, con accesso eccezionale al 1° piano dell’edificio (non accessibile alle persone a mobilità ridotta).
Espanol : Visita guiada a la Villa Fort-Louis Jornadas del Patrimonio
Permítanos contarle la historia de la extraordinaria Villa Fort Louis.
