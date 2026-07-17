Visite commentée de la ville de Gray, Hôtel de ville de Gray, Gray
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Gray · Gray
Informations pratiques
Visite commentée de la ville de Gray 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Gray Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir la ville ancienne de Gray aux côtés d’une guide passionnée !
Au fil des rues anciennes, laissez-vous conter l’histoire et les secrets du patrimoine graylois. Théâtre à l’italienne, Tour Saint-Pierre, Hôtel de Ville, Basilique… autant de lieux emblématiques qui témoignent de la richesse et du charme de la ville.
Rendez-vous sous les arcades de l’Hôel de Ville pour le début de la visite.
Hôtel de ville de Gray 1 place Charles de Gaulle, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir la ville ancienne de Gray aux côtés d’une guide passionnée !
© OT Val de Gray
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