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Visite commentée de la ville de Gray, Hôtel de ville de Gray, Gray

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville de Gray · Gray

Visite commentée de la ville de Gray, Hôtel de ville de Gray, Gray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Gray
Adresse
1 place Charles de Gaulle, 70100 Gray
Ville
70100 Gray
Département
Haute-Saône

Visite commentée de la ville de Gray 19 et 20 septembre Hôtel de ville de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir la ville ancienne de Gray aux côtés d’une guide passionnée !
Au fil des rues anciennes, laissez-vous conter l’histoire et les secrets du patrimoine graylois. Théâtre à l’italienne, Tour Saint-Pierre, Hôtel de Ville, Basilique… autant de lieux emblématiques qui témoignent de la richesse et du charme de la ville.
Rendez-vous sous les arcades de l’Hôel de Ville pour le début de la visite.

Hôtel de ville de Gray 1 place Charles de Gaulle, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Venez découvrir la ville ancienne de Gray aux côtés d’une guide passionnée !

© OT Val de Gray

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