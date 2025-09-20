Visite commentée de l’Abbatiale Saint-Pierre Abbatiale de Nant Aveyron Nant

Visite commentée de l’Abbatiale Saint-Pierre Abbatiale de Nant Aveyron Nant samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite commentée de l’église-abbatiale Saint-Pierre de Nant

Pendant sept siècles, les abbés ont façonné l’histoire de cette abbaye bénédictine, intimement liée à celle de Nant.

Présentation du presbytère de Nant

Il fut habité par la famille de Pierre d’Icher de Villefort, royaliste jusqu’au bout des ongles, qui fit sculpter, sous Napoléon Ier, une statue de Louis XVI aujourd’hui visible dans le hall de la mairie de Nant.

La mairie de Nant

Hôtel particulier construit au XVIIIe siècle par Pierre Ayrolle des Angles, personnage singulier.

Abbatiale de Nant Aveyron Rue de l’Église, 12230 Nant Nant 12230 Aveyron Occitanie Belle abbatiale des XIe et XIIe siècles, un véritable joyau du patrimoine roman.

Nichée au cœur du village de Nant, l’abbatiale Saint-Pierre vous ouvre ses portes pour un voyage dans le temps. Ce chef-d’œuvre de l’architecture romane, érigé aux XIe et XIIe siècles, témoigne du riche passé religieux et culturel de la région.

Les moines bâtisseurs ont façonné la pierre pour créer un édifice majestueux, marqué par :

Une harmonie parfaite: L’abbatiale est le fruit de trois campagnes de construction successives, qui ont donné naissance à un ensemble architectural équilibré et élégant.

Des détails soignés: Les chapiteaux sculptés, les voûtes en berceau et les arcades romanes témoignent du savoir-faire des artisans d’autrefois.

Une lumière envoûtante: Les vitraux conçus par Jean Hugo, peintre, illustrateur et écrivain, arrière-petit-fils de Victor Hugo. inondent l’intérieur de lumière, créant une atmosphère à la fois paisible et lumineuse.

