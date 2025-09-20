Visite commentée de l’abbatiale Saint-Volusien Église Saint-Volusien Foix

Visite commentée de l’abbatiale Saint-Volusien Église Saint-Volusien Foix samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’abbatiale Saint-Volusien 20 et 21 septembre Église Saint-Volusien Ariège

Gratuit. Le samedi les visites commentées commenceront à partir de 09 h à 12h puis de 13h30 à 17h toutes les 30 mn. Le Dimanche de 14h à 17h toutes les 30 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée de l’abbatiale et exposition de Jean-Bernard Lalanne

Les bénévoles de la paroisse vous proposent des visites commentées du patrimoine religieux de l’abbatiale, avec un focus sur :

les dernières restaurations mises en valeur,

l’exposition des tableaux de Jean-Bernard Lalanne, intitulée De la Passion à la Compassion.

Une belle occasion de (re)découvrir ce lieu spirituel et artistique à travers le regard d’un peintre contemporain engagé.

Église Saint-Volusien Gare de Foix, Rue Pierre Semard, 09000 Foix, France Foix 09000 Ariège Occitanie La fondation de cet édifice remonte au VIIIe siècle, l’église fut rebâtie par Roger II, comte de Foix. L’église initiale devait comporter une nef bordée de bas-côtés, un transept et une ou trois absides. De cet édifice subsistent les murs des bas-côtés et du transpet, ainsi que le portail sud. Une reconstruction du XIVe siècle en a fait une église gothique à nef unique, terminée par un chevet entouré de chapelles rayonnantes placées entre les contreforts. Une tour carrée fut ajoutée à l’ouest de la nef. Au XVIIIe siècle, les voûtes endommagées par les guerres de Religion (1581) furent reconstruites. Les travaux pour restaurer l’église furent exécutés de 1609 à 1613, et se poursuivirent pendant tout le XVIIe siècle.

Visite commentée de l’abbatiale et exposition de Jean-Bernard Lalanne

©Dejean Duran Sarah