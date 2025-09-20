Visite commentée de l’Abbaye et Eglise Sainte-Madeleine Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval

Visite commentée de l’Abbaye et Eglise Sainte-Madeleine 20 et 21 septembre Maison de la Montagne Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

De l’installation de l’abbaye avec Ponce de Faucigny et ses chanoines réguliers en passant par l’exploitation des mines de fer ou encore la création de la compagnie des guides, l’histoire de Sixt-Fer-à-Cheval n’aura plus de secret pour vous !

Maison de la Montagne Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 34 49 36 https://www.haut-giffre.fr/commerces-services/haut-giffre-tourisme-bureau-de-sixt-fer-a-cheval/

