Visite commentée de l’abbaye Saint-Michel de Frigolet Abbaye Saint-Michel de Frigolet Tarascon

Visite commentée de l’abbaye Saint-Michel de Frigolet Dimanche 21 septembre, 15h00, 17h00 Abbaye Saint-Michel de Frigolet Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’histoire d’un monument historique, siège de la vie consacrée d’une communauté de Prémontrés, à travers l’architecture de l’abbaye.

Abbaye Saint-Michel de Frigolet Montée du Frigolet, 13150 Tarascon, France Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490957007 https://www.frigolet.com A l’abbaye Saint-Michel de Frigolet située entre Avignon et Tarascon, réside une communauté de chanoines réguliers Prémontrés, appelés aussi Chanoines blancs à cause de la couleur de leur vêtement religieux.

Le 25 décembre 1121, Saint Norbert et ses compagnons s’installèrent à Prémontré dans le nord est de la France. Du nom latin Praemonstratum de ce lieu, dérive le nom de Prémontré. Actuellement les chanoines Prémontrés vivent une vie commune selon le modèle proposé par les apôtres et la règle de Saint Augustin. Parkings

JF Galeron