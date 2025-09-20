Visite commentée de l’Abri de Défense Passive Abri de Défense passive Lorient

Visite commentée de l’Abri de Défense Passive Abri de Défense passive Lorient samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’Abri de Défense Passive 20 et 21 septembre Abri de Défense passive Morbihan

Gratuit. Durée : 30 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cet abri bétonné et enterré sous la place Alsace Lorraine a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale afin de protéger la population civile des bombardements alliés. D’une capacité de 400 places à l’époque, il témoigne aujourd’hui encore des heures sombres que la cité lorientaise a traversé de 1940 à 1945.

Cet abri bétonné et enterré sous la place Alsace Lorraine a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale afin de protéger la population civile des bombardements alliés. D'une capacité de 400 places à l'époque, il témoigne aujourd'hui encore des heures sombres que la cité lorientaise a traversé de 1940 à 1945.

Abri de Défense passive Place Alsace Lorraine, 56100, Lorient Morbihan Bretagne

Abri souterrain de défense passive (400 places pendant la guerre) réouvert et aménagé en mémorial de la ville détruite. 4 salles présentent le quotidien des Lorientais avant l'époque, expliquent la destruction de la cité et le contexte des alertes aériennes. Centre ville

Journées européennes du patrimoine 2025

Loïc Kersuzan – Morbihan Tourisme