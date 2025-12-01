Visite commentée de l’Abri du Marin par Marie Laurent, Reine du Cercle de Combrit Abri du marin Combrit

Visite commentée de l’Abri du Marin par Marie Laurent, Reine du Cercle de Combrit

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit Finistère

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Marie Laurent, Reine du Cercle de Combrit, animera une visite commentée de l’Abri du Marin en préparation de son dossier Jacques de Thézac ou l’art de soigner sans blouse , réalisé dans le cadre du Festival de Cornouaille.

Entrée libre. .

Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

