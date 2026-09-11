Visite commentée de l’Agence centrale Société Générale Héritages en partage : quand le patrimoine révèle le matrimoine, Agence Centrale Société Générale, Paris

Informations pratiques

Visite commentée de l’Agence centrale Société Générale

Héritages en partage : quand le patrimoine révèle le matrimoine 19 et 20 septembre Agence Centrale Société Générale Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 2026, Société Générale ouvre exceptionnellement au public les portes de son Agence centrale historique du 29 boulevard Haussmann à Paris.

Entre patrimoine architectural, photographie contemporaine et mise en lumière du rôle des femmes dans les évolutions économiques et financières de notre société, cette visite propose un parcours original à la découverte des héritages qui continuent de nous façonner.

Deux formules sont proposées pour permettre à chacun de vivre pleinement cette expérience :

Visites sans inscription préalable

Les visiteurs seront accueillis par groupes par les équipes de l’Agence centrale et invités à découvrir les espaces emblématiques de ce lieu chargé d’histoire. Le parcours permettra d’admirer l’architecture Art nouveau du bâtiment et de découvrir une sélection d’œuvres photographiques issues de la Collection Société Générale, présentées en écho à la thématique nationale consacrée à la photographie,

Visites guidées

Quatre fois par jour, des conférenciers spécialisés proposeront des visites guidées du 29 boulevard Haussmann, offrant un éclairage historique et culturel approfondi.

Ce format de visite est accessible uniquement sur inscription préalable via ce lien : https://admin.eventdrive.societegenerale.com/public/events/38343/website/registrationforms/0/39441

Pour plus d’informations cliquez ici : https://www.societegenerale.com/fr/le-groupe/presentation/histoire/journees-europeennes-patrimoine

Agence Centrale Société Générale 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris Paris 75009 Quartier de la Chaussée-d’Antin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin.eventdrive.societegenerale.com/public/events/38343/website/registrationforms/0/39441 »}] [{« link »: « https://evdr.societegenerale.com/journeeseuropeennesdupatrimoine »}, {« link »: « https://www.societegenerale.com/fr/le-groupe/presentation/histoire/journees-europeennes-patrimoine »}, {« link »: « https://admin.eventdrive.societegenerale.com/public/events/38343/website/registrationforms/0/39441 »}] Métro RER : lignes 7 et 9 (station Chaussée d’Antin – La Fayette), lignes 14 et 12 (station Saint-Lazare), ligne 3 (station Opéra), RER A (station Auber)

Parking : Indigo Paris Haussmann Printemps ou Haussmann – Galeries Lafayette

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre 2026, Société Générale ouvre exceptionnellement au public les portes de son Agence centrale historique du 29 boulevard à et…

Société Générale