Visite commentée de l’aménagement des Terrasses de la Porte Palzaise, à Clisson Les terrasses de la Porte Palzaise Clisson

Visite commentée de l’aménagement des Terrasses de la Porte Palzaise, à Clisson Les terrasses de la Porte Palzaise Clisson samedi 18 octobre 2025.

Visite commentée de l’aménagement des Terrasses de la Porte Palzaise, à Clisson Samedi 18 octobre, 10h30 Les terrasses de la Porte Palzaise Loire-Atlantique

limite : 20-25 inscriptions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00

Fin : 2025-10-18T10:30 – 2025-10-18T12:00

Samedi 18 octobre 2025, à l’occasion de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à participer à la visite commentée des Terrasses de la Porte Palzaise, à Clisson par l’agence de paysage et d’urbanisme AGPU (concepteur) et la ville de Clisson (maître d’ouvrage).

Un belvédère entre les deux rives de la ville, un théâtre à ciel ouvert, un terrain de jeu et de détente : depuis 2019, les Terrasses de la Porte Palzaise est une nouvelle place publique qui transforme l’entrée dans le cœur historique Clisson. Le paysagiste concepteur a tiré parti de la pente et du patrimoine pour créer un lieu vivant, entre nature, histoire et usages partagés.

La visite dure environ 1h30, elle se déroulera en extérieur sur le site et au sein du quartier de la Trinité. Pour avoir le temps d’échanger pleinement, nous vous remercions de vous présenter 5 minutes avant le début de la visite et directement sur la place publique.

Texte : CAUE de Loire-Atlantique

Les terrasses de la Porte Palzaise Clisson, grande rue de la Trinité Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

**Samedi 18 octobre 2025, à l’occasion de la 10e édition des Journées nationales de l’architecture** et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, **le CAUE de vous invite à…

©François GUIBERT AGPU Paysage & Urbanisme / CAUE de Loire-Atlantique