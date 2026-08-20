Visite commentée de l’amphithéâtre Jean Cocteau, Amphithéâtre Jean Cocteau, Cap-d’Ail

Informations pratiques

Visite commentée de l’amphithéâtre

Jean Cocteau Samedi 19 septembre, 11h00 Amphithéâtre Jean Cocteau Alpes-Maritimes

sur réservation uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’amphithéâtre décoré par Jean Cocteau est un véritable lieu d’exception niché au cœur des pins. Ouvert uniquement à cette occasion, nous vous proposons une visite hors du temps.

En 1957, Jean Moreau, Fondateur du Centre Méditerranéen, invite Jean Cocteau, alors résidant au Cap-Ferrat, à venir assister à la représentation d’une pièce de Garcia Lorca donnée par les étudiants. Jean Cocteau deviendra l’ami de Jean Moreau et du Centre Méditerranéen. Il y reviendra régulièrement exercer son art jusqu’en 1963, année de sa disparition.

Amphithéâtre Jean Cocteau 3 chemin des Oliviers, 06320 Cap-d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 78 02 33 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements@cap-dail.fr »}]

L’amphithéâtre décoré par Jean Cocteau est un véritable lieu d’exception niché au cœur des pins. Ouvert uniquement à cette occasion, nous vous proposons une visite hors du temps.

Centre méditerranéen