Visite commentée de l’amphithéâtre Jean Cocteau, Amphithéâtre Jean Cocteau, Cap-d’Ail
samedi 19 septembre 2026 · Amphithéâtre Jean Cocteau · Cap-d'Ail
Informations pratiques
Visite commentée de l’amphithéâtre
Jean Cocteau Samedi 19 septembre, 11h00 Amphithéâtre Jean Cocteau Alpes-Maritimes
sur réservation uniquement
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
L’amphithéâtre décoré par Jean Cocteau est un véritable lieu d’exception niché au cœur des pins. Ouvert uniquement à cette occasion, nous vous proposons une visite hors du temps.
En 1957, Jean Moreau, Fondateur du Centre Méditerranéen, invite Jean Cocteau, alors résidant au Cap-Ferrat, à venir assister à la représentation d’une pièce de Garcia Lorca donnée par les étudiants. Jean Cocteau deviendra l’ami de Jean Moreau et du Centre Méditerranéen. Il y reviendra régulièrement exercer son art jusqu’en 1963, année de sa disparition.
Amphithéâtre Jean Cocteau 3 chemin des Oliviers, 06320 Cap-d’Ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 78 02 33 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements@cap-dail.fr »}]
L’amphithéâtre décoré par Jean Cocteau est un véritable lieu d’exception niché au cœur des pins. Ouvert uniquement à cette occasion, nous vous proposons une visite hors du temps.
Centre méditerranéen