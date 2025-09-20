Visite commentée de l’ancien couvent des sœurs carmélites Le Carmel – Maison du Patrimoine Abbeville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la découverte du Carmel – Maison du Patrimoine

Cet ancien monastère et ses jardins ont été occupés par les frères Capucins, puis par les sœurs Carmélites du XVIIᵉ siècle jusqu’à la fin du XXᵉ.

Des cellules aux parloirs, en passant par le réfectoire et le cloître, plongez dans la vie monastique d’autrefois.

Ces espaces claustraux sont accessibles uniquement lors des visites commentées.

Rendez-vous : Carmel – Maison du Patrimoine, 36 rue des Capucins, Abbeville

Durée : 1h

Réservation : 03 22 20 29 69

✉️ patrimoine.publics@abbeville.fr

Le Carmel – Maison du Patrimoine 36 rue des Capucins – 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France 03 22 20 27 05 http://www.abbeville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0322202969 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine.publics@abbeville.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr »}] Le couvent d’Amiens ne pouvant plus faire face à l’afflux de postulantes, il est décidé d’en bâtir un nouveau à Abbeville. Les premières sœurs carmélites arrivent dès 1636. Après la période révolutionnaire, la communauté s’installe dans l’ancien couvent des Capucins, dans la rue éponyme, en 1821. Au fil des années, les religieuses le restaurent et le transforment en carmel régulier. N’étant plus assez nombreuses pour vivre dans l’édifice, elles quittent les lieux en 1998, date à laquelle la Ville se porte acquéreur de la propriété. Aujourd’hui le Carmel retrouve une seconde vie en devenant la Maison du Patrimoine. Accès par la rue des Capucins ou par le jardin de l’hôtel d’Émonville

