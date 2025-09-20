Visite commentée de l’ancien couvent Hôtel du Département Blois

Lieu de rendez-vous pour le départ de la visite : Cloître de l’hôtel du Département (accès par la Place de la République)

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T16:50:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:35:00

Remontez le temps en visitant l’ancien couvent du 17e siècle, aujourd’hui siège du Conseil départemental, et découvrez à travers récits et anecdotes, la vie quotidienne des Visitandines, premières occupantes de ces lieux.

Hôtel du Département 1 place de la République, 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 58 43 68 http://www.le-loir-et-cher.fr L’hôtel du département, siège du conseil départemental de Loir-et-Cher est implanté dans un ancien couvent du XVIIe siècle. Ce lieu abritait les Visitandines appartenant à l’ordre de la Visitation Sainte-Marie jusqu’en 1791. Parking en face du Conseil départemental et transports à proximité

