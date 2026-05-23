Larressore

Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle

Mairie Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Edifiée à partir de 1733, la chapelle du Séminaire de Larressore fût agrandie et embellie dans un pur style baroque durant la première moitié du 19ème siècle. Classée Monument Historique, sa restauration s’est achevée en 2010. La chapelle est à l’image du rayonnement important que connut le séminaire à cette époque. .

Mairie Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 97 03 53

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English : Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle

L’événement Visite commentée de l’ancien séminaire et de la chapelle Larressore a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque