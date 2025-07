Visite commentée de l’ancienne briqueterie Sonntag Still

9 Rue des Tuileries Still Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-01 17:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

2025-08-01

Découvrez l’ancienne tuilerie Sonntag de Still, témoin unique de l’industrie de la terre cuite depuis l’époque romaine.

Plongez dans les coulisses de la fabrication des briques et explorez un rare four Hoffmann, vestige de la révolution industrielle.

Située à 8 km de Molsheim, l’ancienne tuilerie Sonntag de Still témoigne de l’activité de la terre présente dans la région depuis les Romains.

D’abord communale, elle a été exploitée par la famille Sonntag de 1800 à 1962. A sa fermeture, le matériel de production des années 1930 est resté sur place.

La visite permet de découvrir les 4 étapes de fabrication d’une brique : l’extraction de la terre glaise dans la carrière, le modelage, le séchage et la cuisson dans le four. Le four Hoffmann de Still est l’un des derniers vestiges de la révolution industrielle qui toucha le secteur du travail de l’argile au XIXème siècle.

Visite uniquement en français .

9 Rue des Tuileries Still 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Discover the former Sonntag tile factory in Still, a unique testimony to the clay industry since Roman times.

Go behind the scenes of brickmaking and explore a rare Hoffmann kiln, a relic of the industrial revolution.

German :

Entdecken Sie die ehemalige Ziegelei Sonntag in Still, ein einzigartiges Zeugnis der Terrakotta-Industrie seit der Römerzeit.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der Ziegelherstellung und erkunden Sie einen seltenen Hoffmann-Ofen, ein Überbleibsel der industriellen Revolution.

Italiano :

Scoprite l’ex fabbrica di tegole Sonntag a Still, una testimonianza unica dell’industria dell’argilla fin dall’epoca romana.

Andate dietro le quinte della produzione di mattoni ed esplorate un raro forno Hoffmann, una reliquia della rivoluzione industriale.

Espanol :

Descubra la antigua fábrica de azulejos Sonntag en Still, un testimonio único de la industria de la arcilla desde la época romana.

Adéntrese en los entresijos de la fabricación de ladrillos y explore un raro horno Hoffmann, reliquia de la revolución industrial.

L’événement Visite commentée de l’ancienne briqueterie Sonntag Still a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig