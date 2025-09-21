Visite commentée de l’ancienne Charité Ancienne Charité de L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue

Visite commentée de l’ancienne Charité Ancienne Charité de L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue dimanche 21 septembre 2025.

Visite commentée de l’ancienne Charité Dimanche 21 septembre, 11h00 Ancienne Charité de L’Isle sur la Sorgue Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Visite organisée par la Direction du Patrimoine de la ville de L’Isle-sur-la-Sorgue, en partenarait avec le département de Vaucluse dans le cadre du cycle de rencontres autour du patrimoine vauclusien.

RDV sur place, rue André Autheman.

Ancienne Charité de L’Isle sur la Sorgue rue André Autheman, 84800 L’Isle sur la Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Direction du Patrimoine de L’Isle-sur-la-Sorgue