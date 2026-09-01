Visite commentée de l’ancienne forge No 675, Grand Rue La Motte-Chalancon

samedi 26 septembre 2026 · No 675, Grand Rue · La Motte-Chalancon

Informations pratiques

La Motte-Chalancon

Visite commentée de l’ancienne forge

No 675, Grand Rue Magasin Poussière de Lune La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre des journées du patrimoine

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No 675, Grand Rue Magasin Poussière de Lune La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 74 36 75

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English :

As part of Heritage Days

L’événement Visite commentée de l’ancienne forge La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme du Pays Diois