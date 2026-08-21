Informations pratiques

Visite commentée de l’ancienne Poterie Périgordine – Exposition exceptionnelle de la sculpture « Le Prisonnier » de Jean Varoqueaux 19 et 20 septembre Atelier Varoqueaux Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de l’ancienne Poterie Périgordine

Exposition exceptionnelle de la sculpture Le Prisonnier de Jean Varoqueaux

Atelier Varoqueaux 61 chemin de la tour Cyrano, 24100 Lembras Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0603432015 La Poterie Périgordine témoigne à la fois de l’art et de la technique des céramiques des années 50th à 70th tout comme son attache au territoire bergeracois Face au parking du rond point de La Ribeyrie à Lembras

Visite exceptionnelle de l’ancienne Poterie Périgordine

© Xavier Rautureau