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Visite commentée de l’ancienne Poterie Périgordine – Exposition exceptionnelle de la sculpture « Le Prisonnier » de Jean Varoqueaux, Atelier Varoqueaux, Lembras

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Varoqueaux · Lembras

Visite commentée de l’ancienne Poterie Périgordine – Exposition exceptionnelle de la sculpture « Le Prisonnier » de Jean Varoqueaux, Atelier Varoqueaux, Lembras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Varoqueaux
Adresse
61 chemin de la tour Cyrano, 24100 Lembras
Ville
24100 Lembras
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit.

Visite commentée de l’ancienne Poterie Périgordine – Exposition exceptionnelle de la sculpture « Le Prisonnier » de Jean Varoqueaux 19 et 20 septembre Atelier Varoqueaux Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de l’ancienne Poterie Périgordine

Exposition exceptionnelle de la sculpture Le Prisonnier de Jean Varoqueaux

Atelier Varoqueaux 61 chemin de la tour Cyrano, 24100 Lembras Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0603432015 La Poterie Périgordine témoigne à la fois de l’art et de la technique des céramiques des années 50th à 70th tout comme son attache au territoire bergeracois Face au parking du rond point de La Ribeyrie à Lembras
Visite exceptionnelle de l’ancienne Poterie Périgordine

© Xavier Rautureau