Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 2 juillet 2025 11:00

Calvados

Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-02 11:00:00

fin : 2025-07-16 12:15:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-04

2025-07-05

2025-07-06

2025-07-09

2025-07-11

2025-07-12

2025-07-13

2025-07-16

L’ancienne prison de Pont-l’Évêque a été construite en 1823 par l’architecte Harou Romain. C’est un très rare exemple en France d’édifice de l’administration pénitentiaire conservé après sa fermeture, le sort habituellement réservé étant la démolition ou une transformation.

Elle est particulièrement connue comme La Joyeuse Prison , du titre du film d’André Berthomieu avec Michel Simon et Darry Cowl sorti en 1956, qui s’inspire de l’histoire vraie d’un gardien chef laissant un peu trop de libertés à des détenus.

Avant cela, elle fit les grands titre des journaux en étant le théâtre de l’évasion du célèbre détenu Renée La Canne en 1949.

Avec notre guide, partez à la découverte de 200 ans d’histoire, de la Seconde Restauration, à la période de l’occupation allemande jusqu’aujourd’hui.

Rue Eugène Pian

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 89 33 lesdominicaines@pontleveque.fr

English : Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque

The former Pont-l?Évêque prison was built in 1823 by the architect Harou Romain. It is a rare example in France of a prison administration building that has been preserved after closure, the usual fate being demolition or conversion.

It is particularly well known as « La Joyeuse Prison », from the title of André Berthomieu?s 1956 film starring Michel Simon and Darry Cowl, based on the true story of a warden who gave inmates a little too much freedom.

Prior to this, it made headlines as the scene of the escape of the notorious inmate Renée La Canne in 1949.

With our guide, discover 200 years of history, from the Second Restoration to the period of German occupation to the present day.

German : Visite commentée de l’ancienne prison de Pont-l’Évêque

Das ehemalige Gefängnis von Pont-l’Évêque wurde 1823 von dem Architekten Harou Romain erbaut. Es ist ein sehr seltenes Beispiel in Frankreich für ein Gefängnisgebäude, das nach seiner Schließung erhalten blieb, da es normalerweise abgerissen oder umgebaut wurde.

Es ist besonders bekannt als « La Joyeuse Prison », wie der Film von André Berthomieu mit Michel Simon und Darry Cowl aus dem Jahr 1956 heißt, der auf der wahren Geschichte eines Oberaufsehers basiert, der den Häftlingen etwas zu viele Freiheiten lässt.

Zuvor hatte es Schlagzeilen gemacht, als der berühmte Häftling Renée La Canne 1949 aus dem Gefängnis ausbrach.

Entdecken Sie mit unserem Reiseführer 200 Jahre Geschichte, von der Zweiten Restauration über die Zeit der deutschen Besatzung bis heute.

Italiano :

L’ex prigione di Pont-l’Évêque fu costruita nel 1823 dall’architetto Harou Romain. È un esempio molto raro in Francia di edificio carcerario conservato dopo la chiusura, il cui destino abituale è la demolizione o la conversione.

È nota soprattutto come « prigione della gioia », dal titolo del film di André Berthomieu del 1956 con Michel Simon e Darry Cowl, ispirato alla storia vera di un direttore che concedeva ai prigionieri un po’ troppa libertà.

Prima di allora era balzata agli onori della cronaca per la fuga della famigerata detenuta Renée La Canne nel 1949.

Con la nostra guida, scoprite 200 anni di storia, dalla Seconda Restaurazione al periodo dell’occupazione tedesca fino ai giorni nostri.

Espanol :

La antigua prisión de Pont-l’Évêque fue construida en 1823 por el arquitecto Harou Romain. Es un ejemplo muy raro en Francia de edificio penitenciario conservado tras su cierre, ya que su destino habitual es la demolición o la reconversión.

Se la conoce sobre todo como « La Joyeuse », por el título de la película de André Berthomieu de 1956, protagonizada por Michel Simon y Darry Cowl, inspirada en la historia real de un alcaide que dio demasiada libertad a los presos.

Antes de eso, fue noticia por ser el escenario de la fuga de la famosa presa Renée La Canne en 1949.

Con nuestro guía, descubra 200 años de historia, desde la Segunda Restauración, pasando por el periodo de ocupación alemana, hasta nuestros días.

