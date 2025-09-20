Visite commentée de l’Apothicairerie Apothicairerie Montluel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

L’ancienne pharmacie des Jésuites de Lyon a été installée en 1765 dans l’hospice construit au XVIIIème siècle par Pierre- Antoine Caristia. Elle vous séduira par ses boiseries artistiquement sculptées et son plafond en toile peinte.

Située au rez-de-chaussée de l’ancien hospice, elle sert de pharmacie pour les habitants de Montluel de 1765 à 1942. Cet hospice fut construit par l’entrepreneur Pierre Caristia de 1741 à 1744, puis détruit par un incendie, reconstruit et mis en service en 1748 avec le soutien financier du seigneur de Montluel. L’apothicairerie a fonctionné de novembre 1765 à 1942 et l’ancien hospice jusqu’en 1976. Outre la collection de faïences du XVIIIème siècle, le mobilier retiendra votre attention par sa richesse, avec notamment une pietà abritée dans une niche en forme de coquille, des mortiers en bronze, des pots en faïence et porcelaine et une table à gibier…

L’Apothicairerie a été classée à l’Inventaire des Monuments Historiques en 1966.

Plusieurs autres éléments de mobilier ont été classés le 11 janvier 1961 : Lambris de revêtement et plafond (boiseries et plafond peint du XVIIe siècle) ; pots à pharmacie de 1766 en faïence, bronze d’art de 1749 réalisé par le bronzier Ducray. Le 11 octobre 2005, une autre série d’éléments de mobilier est classée : Une table à gibier commandée en 1765 et fabriquée par l’ébéniste François Page, un mortier et pilon en bronze daté de 1663.

© M-Art Photographie