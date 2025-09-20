Visite commentée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Louhans et visite libre des salles des malades Hôtel-Dieu et son apothicairerie Louhans

Visite commentée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Louhans et visite libre des salles des malades 20 et 21 septembre Hôtel-Dieu et son apothicairerie Saône-et-Loire

25 personnes maximum pour les visites de l’apothicairerie (régulation du flux de visiteurs à l’entrée) | Apothicairerie non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le service culturel et l’association des Amis de l’Hôtel-Dieu vous accueilleront pour vous faire découvrir ce lieu emblématique de la ville de Louhans.

Vous pourrez suivre une visite flash de la pharmacie et de l’apothicairerie puis explorer librement les salles des malades.

Hôtel-Dieu et son apothicairerie 3 Rue du Capitaine Vic, 71500 Louhans, France Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385755432 https://www.louhans-chateaurenaud.fr/culture-et-patrimoine/monuments-et-musees Depuis plus de trois cents ans, l’Hôtel-Dieu se dresse au cœur de la Ville. Magnifique édifice en pierre rose de Préty il fut construit du XVIIe au XVIIIe siècle. Destiné à l’accueil des malades indigents, il a été tenu par les Sœurs hospitalières de l’ordre de Sainte-Marthe jusqu’en 1977, année de sa fermeture.

Visiter ce site majestueux, c’est pénétrer dans une autre époque, dans un lieu rempli de souvenirs, qui prennent vie grâce à tous les objets, meubles anciens et histoires contées par les guides ! Arpenter ces différentes salles, c’est découvrir avec émerveillement la vie quotidienne des sœurs et des malades. Visites commentées uniquement, tous les jours sauf le mardi.

© Ville de Louhans