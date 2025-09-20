Visite commentée de l’architecture acoustique de la collégiale Église Saint-Nicolas Nogaro

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Découvrez l’architecture en acoustique

Une visite qui met en avant les sonoritées voix et musique avec des effets instrumental et vocal. Un accompagnement des differents temps de l’histoire dans une performance harmonique de l’école de musique.

Église Saint-Nicolas 30 Av. du Midour, 32110 Nogaro, France Nogaro 32110 Gers Occitanie Saint Austinde construit une chapelle consacrée en 1060. Le saint des lieux est Saint-Nicolas. L’église devient vite une collégiale dont les moines suivent la règle de Saint-Augustin. En 1569, l’église est endommagée par les troupes de Montgomery, notamment au niveau des voûtes ; elle est réparée en 1662. Au XVIIIe siècle, installation des stalles. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, plusieurs campagnes de restauration : abside, chapiteaux (1860) , agrandissement de la nef (1878). L’église conserve des vestiges du XIIe siècle de grande qualité : décor sculpté et peintures (Christ en majesté dans une mandorle entouré des Evangélistes).

