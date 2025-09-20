Visite commentée de l’Atelier de Moulage du GrandPalaisRMN Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais Saint-Denis

Visite commentée de l’Atelier de Moulage du GrandPalaisRMN Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h30, 16h00 Les ateliers d’art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais Seine-Saint-Denis

Visites gratuites uniquement sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Entrer dans les coulisses de l’Atelier de Moulage du Grand Palais RMN – atelier labelisé Label France savoir-faire d’excellence et Label Entreprise du patrimoine vivant (EPV) – c’est découvrir des pratiques artisanales et les secrets de réalisation de moulages de sculptures antiques, rennaissantes et modernes mises à la disposition des musées, des institutions et des particuliers.

Riche d’une expérience de plus de deux siècles, l’Atelier de Moulage – créé par le Louvre en son sein – conserve et exploite un fonds de plus de 12 000 moules et modèles issus des grandes collections françaises et européennes. Il allie pratiques artisanales et techniques de pointe : de la fabrication d’un moule traditionnel à la prise d’empreinte par numérisation. Les visiteurs, tout au long du parcours, pourront rencontrer les artisans des ateliers et découvrir les différentes étapes nécéssaires à la conception d’un moulage, du tirage en plâtre à la réalisation des patines.

Les ateliers d'art de la Réunion des musées nationaux – Grand Palais 1 impasse du Pilier 93217 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France Les Ateliers d'Art de la Réunion des musées nationaux — Grand Palais (Rmn-GP) rassemblent les ateliers de moulage et de chalcographie du Louvre. Créé au sein du Louvre, un an après l'ouverture du musée en 1794, l'atelier de Moulage est créé pour réaliser des reproductions en plâtre destinées à compléter les collections du musée et à alimenter les écoles de Beaux-Arts françaises. Par la suite, il est amené à vendre ses productions à d'autres institutions et des particuliers en France et à l'étranger. Dès sa création, l'atelier enrichit ses collections à partir d'œuvres des collections françaises et européennes pour conserver et exploiter aujourd'hui un fonds de plus de 6 000 modèles allant de la Préhistoire au XXe siècle. Créé à la même période, l'atelier de chalcographie préserve 14 000 plaques de cuivre gravées déposées par le musée du Louvre. Ce fonds constitué depuis Louis XIV et constamment enrichi de nouvelles créations contemporaines illustre certains des plus grands moments de l'histoire de France et d'Europe par des gravures originales ou réalisées d'après peintures. Il a comme mission, l'exploitation et la diffusion des estampes tirées à partir de plaques originales.

