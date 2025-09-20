Visite commentée de l’école du Petit Castelet L’école du Petit Castelet Tarascon

Visite commentée de l’école du Petit Castelet 20 et 21 septembre L’école du Petit Castelet Bouches-du-Rhône

Durée : environ 1h. Jauge limitée à 20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

L’école du Petit Castelet hier et aujourd’hui – Un ancien élève de l’école vous conte l’histoire de l’établissement : une île sur le Rhône, une bastide du XVIIe siècle, un monastère du XIXe siècle, aujourd’hui une école…

L'école du Petit Castelet Chemin du petit castelet 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Ce fut au XV° siècle un pavillon de chasse sur une île du Rhône, à 3 km de Tarascon.

Fin XIX°, la propriété de 4 ha est offerte aux Pères Carmes qui y construisent un monastère pour accueillir des jeunes jusqu’en 1940. Depuis 2011, l’école accueille, uniquement en externat, des élèves, filles et garçons, de 2 ans à 11 ans : Toute Petite Section à CM2

Entre 1940 et 1963, le monastère s’ouvre à des groupes pour des retraites et sessions de spiritualités carmélitaines.

En 1963, le Père Marie- Eugène, Provincial de l’Ordre, demande à l’Institut Notre Dame de Vie d’organiser au petit Castelet un internat primaire de garçons. Ecole élémentaire privée. Ouverture exceptionnelle au public.

