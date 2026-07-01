AGENDA · Arnaud-Guilhem
Visite commentée de l’église communale, Eglise Saint-Martin, Arnaud-Guilhem
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Arnaud-Guilhem
Informations pratiques
Visite commentée de l’église communale Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Haute-Garonne
Gratuit. Tout public. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Visite commentée de l’église, qui conserve des fonts baptismaux anciens ainsi qu’un cippe gallo-romain.
Eglise Saint-Martin Rue de Montraisin, 31360 Arnaud-Guilhem Arnaud-Guilhem 31360 Haute-Garonne Occitanie 0632228546
Viste commentée de l’église possédant des fonts baptismaux anciens et un cippe gallo-romain.
©Jean-Claude Mistrot
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