Visite commentée de l’église communale, Eglise Saint-Martin, Arnaud-Guilhem

Informations pratiques

Visite commentée de l’église communale Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint-Martin Haute-Garonne

Gratuit. Tout public. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite commentée de l’église, qui conserve des fonts baptismaux anciens ainsi qu’un cippe gallo-romain.

Eglise Saint-Martin Rue de Montraisin, 31360 Arnaud-Guilhem Arnaud-Guilhem 31360 Haute-Garonne Occitanie 0632228546

Viste commentée de l’église possédant des fonts baptismaux anciens et un cippe gallo-romain.

©Jean-Claude Mistrot