Visite commentée de l’église d’Armenonville Église saint Paul saint-pierre Bailleau-Armenonville

Visite commentée de l’église d’Armenonville Église saint Paul saint-pierre Bailleau-Armenonville samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’église d’Armenonville 20 et 21 septembre Église saint Paul saint-pierre Eure-et-Loir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T17:+

Visite commentée de l’église saint pierre saint Paul

Église saint Paul saint-pierre Rue de l’eglise, bailleau armenonville Bailleau-Armenonville 28320 Armenonville-les-Gâtineaux Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0627591315 Visite commentée de l’église saint pierre saint Paul Parking

Visite commentée de l’église saint pierre saint Paul

Marin