Visite commentée de l’église de Bucey-lès-Gy, Église Saint-Martin, Bucey-lès-Gy

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Bucey-lès-Gy Dimanche 20 septembre, 14h00 Église Saint-Martin Haute-Saône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy et la paroisse Saint-Martin vous proposent de venir découvrir l’église du village, exceptionnellement ouverte pour les Journées européennes du patrimoine.

Église Saint-Martin 5 rue du Momiron, 70700 Bucey-lès-Gy Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté L’église Saint-Martin à Bucey-les-Gy a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historique en décembre 1980. Érigée au XIVe siècle puis agrandie au XVIe siècle, elle est marquée par l’influence du gothique flamboyant. Petit parking au cimetière.

L’association Patrimoine et Environnement des Monts de Gy et la paroisse Saint-Martin vous proposent de venir découvrir l’église du village, exceptionnellement ouverte pour les Journées européennes…

© Patrimoine et Environnement des Monts de Gy