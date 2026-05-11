Chazot

Visite commentée de l’Église de Chazot

Église Chazot Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:30:00

fin : 2026-07-27 16:15:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-03

Venez découvrir cette église richement ornée, surmontée de son clocher comtois à l’impérial et laissez vous conter son histoire. .

Église Chazot 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

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English : Visite commentée de l’Église de Chazot

L’événement Visite commentée de l’Église de Chazot Chazot a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE