Visite commentée de l’Église de Chazot Chazot
Visite commentée de l’Église de Chazot Chazot lundi 27 juillet 2026.
Chazot
Visite commentée de l’Église de Chazot
Église Chazot Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:30:00
fin : 2026-07-27 16:15:00
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-03
Venez découvrir cette église richement ornée, surmontée de son clocher comtois à l’impérial et laissez vous conter son histoire. .
Église Chazot 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de l’Église de Chazot
L’événement Visite commentée de l’Église de Chazot Chazot a été mis à jour le 2026-05-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE