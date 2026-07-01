Visite commentée de l’église de Fontvannes, Église Saint-Alban, Fontvannes

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Fontvannes Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Alban Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Assistez à une visite commentée de cette église du XIXe siècle et découvrez l’intérieur de l’édifice avec son magnifique retable en bois du XVIe siècle classé au titre des monuments historiques.

Église Saint-Alban rue Jean Paquet, 10190 Fontvannes Fontvannes 10190 Aube Grand Est 03 25 70 30 04 L’église Saint-Alban surplombe la source et son lavoir. L’esplanade sur laquelle elle repose offre une vue dégagée sur les collines du Pays d’Othe. Datée originellement du XVIème siècle, elle a été entièrement reconstruite en 1821, mais son retable en bois représentant le jugement dernier, unique dans l’Aube, est le témoin de sa première vie. Daté du XVIème siècle, il est classé au titre des monuments historiques depuis 1895. D’autres pièces de son mobilier sont remarquables, notamment un buste en céramique d’Edme François Congniassé Desjardins de Fontvannes du XIXème, et plusieurs statuettes de saints en calcaire polychromé du XIVème et du XVIème siècle. Deux statues représentant la Vierge et saint Jean de Calvaire sont classées au titre des monuments historiques, depuis 1913.

Assistez à une visite commentée de cette église du XIXe siècle et découvrez l’intérieur de l’édifice avec son magnifique retable en bois du XVIe siècle classé au titre des monuments historiques.

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