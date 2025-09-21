Visite commentée de l’église de la Madeleine et son orgue Église de la Madeleine Albi

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

⛪ Visite de l’église de la Madeleine d’Albi et découverte du grand orgue historique

Découvrez l’église de la Madeleine, construite en 1851, et laissez-vous surprendre par la richesse de sa décoration peinte, témoin du goût architectural et artistique du XIXᵉ siècle.

En tribune, une présentation exceptionnelle du grand orgue Puget (1887), récemment restauré, vous est proposée.

Accompagnés d’un guide, vous pourrez :

– accéder à la tribune d’orgue (⚠️ 47 marches à monter),

– découvrir l’intérieur de l’instrument, ses tuyaux, sa mécanique,

– comprendre les étapes de sa restauration,

– et même vous essayer aux claviers !

Une visite aussi bien patrimoniale que musicale, à ne pas manquer.

Église de la Madeleine 44 rue de la Madeleine, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

© J. Schwartzentruber