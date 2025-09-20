Visite commentée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Nébias Église de la Nativité-de-Notre-Dame Nébias

Visite commentée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Nébias Église de la Nativité-de-Notre-Dame Nébias samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Nébias 20 et 21 septembre Église de la Nativité-de-Notre-Dame Aude

Gratuit. Sans réservation. Visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visite de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Nébias

Un édifice ancien à redécouvrir

Venez visiter l’église de la Nativité de Notre-Dame de Nébias, un lieu de culte très ancien, reconstruit à la fin du XIXᵉ siècle.

Vous pourrez y admirer plusieurs éléments remarquables, classés à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques :

une cloche,

deux lustres,

✝️ et la table sainte.

Un patrimoine discret, témoin de la ferveur et de l’histoire locale, à découvrir lors de cette visite.

Église de la Nativité-de-Notre-Dame 7 place de l’église 11500 Nébias Nébias 11500 Aude Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

©Michel Pech