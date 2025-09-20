Visite commentée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Nébias Église de la Nativité-de-Notre-Dame Nébias
Visite commentée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Nébias Église de la Nativité-de-Notre-Dame Nébias samedi 20 septembre 2025.
Visite commentée de l’église de la Nativité-de-Notre-Dame de Nébias 20 et 21 septembre Église de la Nativité-de-Notre-Dame Aude
Gratuit. Sans réservation. Visites à la demande.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
⛪ Visite de l’église de la Nativité de Notre-Dame de Nébias
Un édifice ancien à redécouvrir
Venez visiter l’église de la Nativité de Notre-Dame de Nébias, un lieu de culte très ancien, reconstruit à la fin du XIXᵉ siècle.
Vous pourrez y admirer plusieurs éléments remarquables, classés à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques :
- une cloche,
- deux lustres,
- ✝️ et la table sainte.
Un patrimoine discret, témoin de la ferveur et de l’histoire locale, à découvrir lors de cette visite.
Église de la Nativité-de-Notre-Dame 7 place de l’église 11500 Nébias Nébias 11500 Aude Occitanie
Journées européennes du patrimoine 2025
©Michel Pech