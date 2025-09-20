Visite commentée de l’église de Noailles Église de l’Assomption-de-Notre-Dame Noailles

Gratuit. Visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’église de Noailles à travers une visite commentée qui vous fera remonter le fil de son histoire.

Une visite pour mieux comprendre l’histoire religieuse et locale de Noailles.

Église de l’Assomption-de-Notre-Dame Route De Monplaisir, 19600 Noailles, France Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

