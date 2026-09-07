Visite commentée de l’église de Pomarez, Église Notre-Dame de Pomarez, Pomarez

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Pomarez Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Notre-Dame de Pomarez Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition consacrée à l’architecture et aux décors de l’église, accessible toute la journée.

De 10h à 12h : visite commentée de l’église.

De 14h à 18h : visite commentée de l’église et démonstration de l’orgue.

Église Notre-Dame de Pomarez Place de l’Église, 40360 Pomarez Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine https://sites.google.com/site/unorgueapomarez Parking gratuit sur la place

Exposition : architecture et décors de l’église toute la journée

© V. Guichenuy