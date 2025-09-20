Visite commentée de l’église de Saint-Silvain-Bellegarde Église Saint-Silvain-Bellegarde Saint-Silvain-Bellegarde

Visite commentée de l'église de Saint-Silvain-Bellegarde 20 et 21 septembre Église Saint-Silvain-Bellegarde Creuse

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite commentée de l’église Saint-Silvain de Bellegarde

Partez à la découverte de l’église Saint-Silvain, à Bellegarde, grâce à une visite commentée qui vous mènera aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’édifice.

Vous en apprendrez davantage sur son architecture, les différentes étapes de sa construction, son rôle dans la vie religieuse locale, ainsi que sur son mobilier et ses détails décoratifs.

Une occasion unique d’explorer en profondeur ce lieu de culte et d’en saisir toutes les richesses, visibles et cachées.

Église Saint-Silvain-Bellegarde Le bourg, 23190 Saint-Silvain-Bellegarde Saint-Silvain-Bellegarde 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine

L'édifice actuel, inscrit depuis 1925 à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques, résulte de la reconstruction au début du XVIIe siècle de l'église primitive du XIIIe siècle qui avait été en grande partie détruite pendant les guerres de Religion, à la fin du XVIe siècle.

Le presbytère, attenant au chevet droit de l’église (bâtiment actuel du restaurant), a été construit en 1752. Des travaux importants ont ensuite été effectués dans l’église en 1857. Le maître-autel a retrouvé sa polychromie lors de sa restauration entre 1992 et 1995. Foudroyé en juillet 2010, le clocher, couvert en bardeaux de châtaignier, a dû faire l’objet d’une réfection lourde entre 2012 et 2013. Parking.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Saint-Silvain-Bellegarde