Visite commentée de l’église de Saux Château fort-Musée Pyrénéen Lourdes

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites à la demande.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association des Amis de Saux ouvre les portes de l’église Saint-Martin, la plus ancienne église de Lourdes.

Profitez de cette ouverture pour découvrir le magnifique retable classé au titre des Monuments historiques.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

