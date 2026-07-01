Visite commentée de l’église de Saux, Église de Saux, Montpezat-de-Quercy

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Saux Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Église de Saux Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’église a été construite au XIVe siècle autour d’un hameau, à proximité du manoir de la Bouffie.

Elle apparaît au milieu des bois, dans sa superbe robe crème, au cœur de ce paysage de loups. L’intérieur, d’une grande clarté, révèle un remarquable ensemble de fresques ornant les murs, les coupoles, les chapelles et le chœur.

Ces décors peints n’ont été découverts qu’en 1954.

Église de Saux 12 Av. du 2 Mai 1944, 82270 Montpezat-de-Quercy, France Montpezat-de-Quercy 82270 Tarn-et-Garonne Occitanie Église désaffectée qui fut un ancien lieu de pélerinage. Les coupoles seraient une oeuvre du XVe siècle ou du début du XVIe siècle car composées d’assises concentriques s’appuyant sur des pendentifs. La nef est à quatre travées, y compris celle se trouvant sous le clocher. Choeur à chevet plat. Porte et serrure du XVe siècle. Traces de peintures murales du XVe siècle dans la nef.

L’église a été construite au XIVème autour d’un hameau à proximité du manoir de la Bouffie. Elle apparaît au milieu des bois dans sa superbe robe crème, au milieu de ce paysage de loups. L’intérieur…

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