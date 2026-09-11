Visite commentée de l’église de Vignacourt, Eglise de Vignacourt, Vignacourt

Informations pratiques

Visite commentée de l’église de Vignacourt Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise de Vignacourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des bénévoles du village vont feront découvrir l’histoire de l’église de Vignacourt.

Eglise de Vignacourt 118 Rue du Commandant Crognier, 80650 Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France

Des bénévoles du village vont feront découvrir l’histoire de l’église de Vignacourt.

© Vignacourt 14-18