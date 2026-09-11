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Visite commentée de l’église de Vignacourt, Eglise de Vignacourt, Vignacourt

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Vignacourt · Vignacourt

Visite commentée de l’église de Vignacourt, Eglise de Vignacourt, Vignacourt

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Vignacourt
Adresse
118 Rue du Commandant Crognier, 80650
Ville
80650 Vignacourt
Département
Somme

Visite commentée de l’église de Vignacourt Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise de Vignacourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des bénévoles du village vont feront découvrir l’histoire de l’église de Vignacourt.

Eglise de Vignacourt 118 Rue du Commandant Crognier, 80650 Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France
Des bénévoles du village vont feront découvrir l’histoire de l’église de Vignacourt.

© Vignacourt 14-18

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