AGENDA · Vignacourt
Visite commentée de l’église de Vignacourt, Eglise de Vignacourt, Vignacourt
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise de Vignacourt · Vignacourt
Informations pratiques
Visite commentée de l’église de Vignacourt Dimanche 20 septembre, 14h00 Eglise de Vignacourt Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Des bénévoles du village vont feront découvrir l’histoire de l’église de Vignacourt.
Eglise de Vignacourt 118 Rue du Commandant Crognier, 80650 Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France
Des bénévoles du village vont feront découvrir l’histoire de l’église de Vignacourt.
© Vignacourt 14-18