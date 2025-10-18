Visite commentée de l’église de Villers-Saint-Barthélémy Église paroissiale Saint Martin de Villers-Saint-Barthélémy Villers-Saint-Barthélemy

Visite commentée de l’église de Villers-Saint-Barthélémy Église paroissiale Saint Martin de Villers-Saint-Barthélémy Villers-Saint-Barthélemy samedi 18 octobre 2025.

Gratuit sur réservation au 03 44 82 62 74

L’église saint Martin ouvre ses portes à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture. Le samedi 18 octobre à 14h, venez découvrir cette magnifique église au cours d’une visite guidée exceptionnelle, laissez-vous emporter par les récits qui vous seront contés, notament l’histoire des grafittis et ex-votos présents en nombre sur le porche ou l’histoire de saint Martin…

Cette église est la seule de l’Oise a avoir été retenue en 2025 par la Fondation du Patrimoine pour bénéficier de financements grâce au Loto du Patrimoine/Fondation Stéphane Bern

©OTIPB-E.MABIRE