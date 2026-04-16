Walbourg

Visite commentée de l’église de Walbourg

Rue de l’Église Walbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Découvrez l’église de Walbourg lors d’une visite guidée au cœur d’un site chargé de spiritualité et d’histoire. Admirez son architecture, ses œuvres et les traces du passé qui témoignent de la vie locale. Sur inscription.

Découvrez l’église de Walbourg lors d’une visite guidée au cœur d’un site chargé de spiritualité et d’histoire. Admirez son architecture, ses œuvres et les traces du passé qui témoignent de la vie locale. .

Rue de l’Église Walbourg 67360 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

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English :

Discover the Walbourg church on a guided tour of a site steeped in spirituality and history. Admire its architecture, its works of art and the traces of the past that bear witness to local life. Registration required.

L’événement Visite commentée de l’église de Walbourg Walbourg a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte