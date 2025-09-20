Visite commentée de l’église du Vieux Lugo Église Saint-Michel du Vieux Lugo Lugos

Visite commentée de l’église du Vieux Lugo 20 et 21 septembre Église Saint-Michel du Vieux Lugo Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites de l’église Saint-Michel de Vieux Lugo

Samedi 20 et dimanche 21 septembre – 10h30 et 15h30

Perdue dans la forêt des Landes, l’église Saint-Michel de Vieux Lugo est un véritable trésor patrimonial. Construite au XIᵉ siècle en pierre de garluche, elle fut longtemps le cœur de l’ancienne paroisse de Lugo avant d’être abandonnée au XVIIIᵉ siècle. Classée Monument Historique, elle conserve des éléments romans remarquables ainsi qu’un clocher du XVe siècle.

L’édifice est surtout connu pour ses peintures murales, découvertes en 1955, qui comptent parmi les plus belles de Gironde : Jugement dernier, œuvres de Miséricorde, Cavalcade des Vices… De véritables fresques médiévales qui racontent la foi, la vie quotidienne et le passage des pèlerins de Saint-Jacques.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association Les Amis de l’église Saint-Michel de Vieux Lugo propose deux visites guidées par jour, à 10h30 et 15h30, pour découvrir ce lieu unique et son histoire.

L'église Saint-Michel du Vieux Lugo fut bâtie au XIIe siècle, au cours de la période romane, et remaniée à partir de la période gothique. De petite dimension, massive et construite en garluche, elle est représentative des églises de la Haute Lande.

L’église est classée au titre des Monuments historiques, depuis 1957, pour son ensemble remarquable de peintures murales médiévales.

© MIDI PROD : Patrice et Odile Hauser