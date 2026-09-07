Visite commentée de l’église, église d’Aiguines, Aiguines

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 église d’Aiguines Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite commentée de l’église par Jacques Garence: l’église d’Aiguines et son histoire; suivie de la visite de l’exposition photographique: village d’Aiguines, mémoires de pierres.

Réservation conseillée au 04 94 70 21 64

église d’Aiguines 75 chemin des cèdres, 83630 Aiguines Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 70 21 93 http://www.aiguines.fr Église du village dont les étapes de construction sont encore incertaines et recèlent de nombreux mystères. parkings à proximité

Visite commentée de l’église par Jacques Garence: l’église d’Aiguines et son histoire; suivie de la visite de l’exposition photographique: village d’Aiguines, mémoires de pierres.

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