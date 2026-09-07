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Visite commentée de l’église, église d’Aiguines, Aiguines

samedi 19 septembre 2026 · église d'Aiguines · Aiguines

Visite commentée de l’église, église d’Aiguines, Aiguines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
église d'Aiguines
Adresse
75 chemin des cèdres, 83630 Aiguines
Ville
83630 Aiguines
Département
Var
Tarif
gratuit

Visite commentée de l’église Samedi 19 septembre, 10h00 église d’Aiguines Var

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Visite commentée de l’église par Jacques Garence: l’église d’Aiguines et son histoire; suivie de la visite de l’exposition photographique: village d’Aiguines, mémoires de pierres.
Réservation conseillée au 04 94 70 21 64

église d’Aiguines 75 chemin des cèdres, 83630 Aiguines Aiguines 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 70 21 93 http://www.aiguines.fr Église du village dont les étapes de construction sont encore incertaines et recèlent de nombreux mystères. parkings à proximité
Visite commentée de l’église par Jacques Garence: l’église d’Aiguines et son histoire; suivie de la visite de l’exposition photographique: village d’Aiguines, mémoires de pierres.

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