Visite commentée de l’église, Église Notre-Dame-de-l’Espérance, Noircourt

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Notre-Dame-de-l’Espérance Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée des différentes parties de l’église

Église Notre-Dame-de-l’Espérance 3 Rue de Rozoy, 02340 Noircourt, France Noircourt 02340 Aisne Hauts-de-France Église bâtie presque entièrement en pierres blanches, hormis les tourelles de façade et quelques raccords de brique, a été en majeure partie édifiée au 16e (choeur et base du donjon) et au XVIIe siècle (nef et parties hautes du donjon). Le donjon-clocher est renforcé de deux tourelles en encorbellement, et repose sur un porche, aux ouvertures latérales bouchées. La nef est pourvue au sud d’une chapelle formant croisillon de transept et présentant deux échauguettes à poivrières. Sur le flanc sud de la nef en symétrie de la chapelle latérale, une autre tour cylindrique accoste le mur gouttereau. L’édifice présente une grande homogénéité stylistique en dépit des diverses campagnes de construction qui la caractérisent. Plusieurs phases de fortification s’y juxtaposent, depuis les éléments défensifs relativement symboliques de la chapelle latérale jusqu’aux tourelles du donjon-porche, témoigne de fortifications ultimes (XVIIe siècle) qui rapprochent cet édifice d’autres églises thiérachiennes plus septentrionales (Macquigny, Fontaine-les-Vervins).

Visite commentée des différentes parties de l’église

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