Visite commentée de l’église Église Saint-Sulpice-sur-Lèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

⛪ Visites guidées de l’église de Saint-Sulpice-sur-Lèze

Partez à la découverte de l’église de Saint-Sulpice-sur-Lèze à travers des visites guidées qui en dévoilent l’histoire, l’architecture et les trésors patrimoniaux.

Église Saint-Sulpice-sur-Lèze, 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze, France Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie Les terres appartenaient à l’abbaye de Lezat et furent données à l’ordre de l’Hôpital entre 1120 et 1214. Une bastide y fut créée en 1257 par Alphonse de Poitiers auquel les Hospitaliers cédèrent la haute juridiction sur ce territoire. Edifice du XVe siècle, restauré au 19e, dans lequel ont été retrouvées des peintures murales du 16e. Construit en briques, il est bâti sur le plan languedocien : nef unique flanquée de six chapelles. Abside à cinq pans. Clocher-porche flanqué de la chapelle des fonds baptismaux. Sur une base carrée, il s’élève sur trois étages polygonaux dont les deux derniers sont pourvus chacun de seize baies en tiers-points à remplage, encadrées de colonnettes. Trente-deux têtes d’hommes et d’animaux séparent les étages. La partie supérieure se termine par une flèche pyramidale. A la base de cette flèche, une circulation fait le tour du clocher.

