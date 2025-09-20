Visite commentée de l’église et de ses remarquables fresques Église de la Théophanie Montpellier

Visite commentée de l’église et de ses remarquables fresques 20 et 21 septembre Église de la Théophanie Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

⛪ Église de la Théophanie

Visite commentée par un membre de l’Association cultuelle orthodoxe de la Théophanie.

La Théophanie est une paroisse de l’Église Catholique Orthodoxe de France, résurgence vivifiée de l’Église primitive de l’Occident chrétien depuis le XXᵉ siècle. On y célèbre en français la divine liturgie selon saint Germain de Paris (VIᵉ siècle) avec les offices et fêtes de tout le cycle de l’année liturgique.

L’église présente de belles fresques peintes au milieu du XXᵉ siècle par l’évêque Jean de Saint-Denis, saint Jean de Paris (Eugraph Kovalevsky).

Église de la Théophanie 15 Rue de l'Ancien Courrier, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie https://eglise-catholique-orthodoxe-de-france.fr/theophanie

Journées européennes du patrimoine 2025

